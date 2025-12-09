В Петербурге рассмотрят иск концертной площадки на 1,8 млн рублей к Кадышевой
Обложка © РИА Новости / Пелагия Тихонова
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области приступил к рассмотрению иска, поданного ОАО «Дворец спорта», являющимся юридическим лицом «Ледового дворца» на проспекте Пятилеток. Истцом выступает коллектив известной российской исполнительницы Надежды Кадышевой, представленный ООО «Национальный театр народной музыки и песни «Золотое кольцо». Первое судебное заседание по данному делу назначено на 19 февраля 2026 года.
Общая сумма исковых требований, согласно материалам арбитража, составляет 1,822 млн рублей. Она складывается из 890 тысячи рублей неустойки по договору от 11 апреля 2025 года и 932,5 тысячи рублей неосновательного обогащения и пеней. Первая попытка «Ледового дворца» подать иск против артистки в ноябре была отклонена Арбитражным судом как необоснованная.
Ранее сообщалось, что Надежда Кадышева заняла первое место среди российских звёзд по стоимости выступлений. Певица установила рекорд, запросив 25 миллионов рублей за 40-минутное выступление,
