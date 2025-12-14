Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 декабря, 21:58

В шести российских аэропортах ввели временные ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В России временные ограничения на авиасообщение коснулись шести аэропортов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации, добавив, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Воздушная гавань Пскова стала четвёртым аэропортом в России, где приостановили работу. План «Ковёр» также действует в аэропортах Иваново (Южный) и Ярославля (Туношна).

«Аэропорты Псков, Иваново, Ярославль — ведены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении ведомства.

Ранее Life.ru сообщал о временном закрытии воздушных гаваней в Краснодаре, Геленджике и Калуге.

В аэропорту Краснодара ввели дополнительные временные ограничения на полёты
В аэропорту Краснодара ввели дополнительные временные ограничения на полёты

Ранее в небе над Смоленском прогремели взрывы. Местные жители сообщают о работе систем противовоздушной обороны. В южной части города было слышно от 7 до 10 мощных хлопков, от которых срабатывали автомобильные сигнализации, а в небе наблюдались яркие вспышки. В одном из районов города виден пожар. Официальных данных о возможных пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar