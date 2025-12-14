В шести российских аэропортах ввели временные ограничения на полёты

В России временные ограничения на авиасообщение коснулись шести аэропортов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации, добавив, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Воздушная гавань Пскова стала четвёртым аэропортом в России, где приостановили работу. План «Ковёр» также действует в аэропортах Иваново (Южный) и Ярославля (Туношна).

«Аэропорты Псков, Иваново, Ярославль — ведены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении ведомства.

Ранее Life.ru сообщал о временном закрытии воздушных гаваней в Краснодаре, Геленджике и Калуге.

Ранее в небе над Смоленском прогремели взрывы. Местные жители сообщают о работе систем противовоздушной обороны. В южной части города было слышно от 7 до 10 мощных хлопков, от которых срабатывали автомобильные сигнализации, а в небе наблюдались яркие вспышки. В одном из районов города виден пожар. Официальных данных о возможных пострадавших и разрушениях на данный момент нет.