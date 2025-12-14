Рядом с Белым домом проходит акция против политики Трампа

Рядом с Белым домом в Вашингтоне проходит акция протеста против политики президента США Дональда Трампа, организованная движением Refuse Fascism. Участники демонстрации скандируют лозунги, призывающие к немедленной отставке американского лидера. Многие держат плакаты с призывами бороться против «радикальных правых».

Протест в Вашингтоне. Видео © Х / Danielle Allentuck

Один из протестующих, приехавший из города Роанок (штат Вирджиния), заявил в беседе с РИА «Новости», что он поддерживает импичмент и отстранение Трампа от должности, так как считает, что президент подрывает американскую демократию. Он отметил, что преодолел сотни миль, чтобы лично выразить своё несогласие.

Ранее Life.ru сообщал, что почти половина американцев — 46% — ощущают себя чужими в собственной стране. Опрос выявил глубокий социальный раскол, где чувство отчуждения значительно варьируется в зависимости от политических предпочтений и этнической принадлежности. Наиболее заметен разрыв между сторонниками разных политических партий: среди демократов чувство отчуждения испытывают 59%, тогда как среди республиканцев — лишь 30%. Этнический срез также показывает существенные различия — более половины латиноамериканцев (56%) и темнокожего населения (53%), а также каждый второй представитель азиатской или тихоокеанской общины не чувствуют себя в США как дома.