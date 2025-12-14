Путин в Индии
13 декабря, 23:10

Рядом с Белым домом проходит акция против политики Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Рядом с Белым домом в Вашингтоне проходит акция протеста против политики президента США Дональда Трампа, организованная движением Refuse Fascism. Участники демонстрации скандируют лозунги, призывающие к немедленной отставке американского лидера. Многие держат плакаты с призывами бороться против «радикальных правых».

Протест в Вашингтоне. Видео © Х / Danielle Allentuck

Один из протестующих, приехавший из города Роанок (штат Вирджиния), заявил в беседе с РИА «Новости», что он поддерживает импичмент и отстранение Трампа от должности, так как считает, что президент подрывает американскую демократию. Он отметил, что преодолел сотни миль, чтобы лично выразить своё несогласие.

Попытка демократов запустить процедуру импичмента Трампа провалилась

Ранее Life.ru сообщал, что почти половина американцев — 46% — ощущают себя чужими в собственной стране. Опрос выявил глубокий социальный раскол, где чувство отчуждения значительно варьируется в зависимости от политических предпочтений и этнической принадлежности. Наиболее заметен разрыв между сторонниками разных политических партий: среди демократов чувство отчуждения испытывают 59%, тогда как среди республиканцев — лишь 30%. Этнический срез также показывает существенные различия — более половины латиноамериканцев (56%) и темнокожего населения (53%), а также каждый второй представитель азиатской или тихоокеанской общины не чувствуют себя в США как дома.

