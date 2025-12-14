Пять человек готовили теракт на рождественском рынке в Германии

В Германии задержали пять человек, подозреваемых в подготовке теракта на рождественском рынке в Нижней Баварии. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В пятницу арестовали пятерых мужчин. По данным издания, они планировали въехать на машине в рождественский рынок в районе Дингольфинга. Среди задержанных — трое марокканцев, один египтянин и один сириец.

Издание уточняет, что египтянин — имам местной религиозной общины. Якобы именно он призвал марокканцев совершить нападение. В субботу четверых подозреваемых доставили к судье. Он выдал ордер на их арест. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокуратуры Мюнхена. Сириец остаётся под стражей. Его причастность к делу пока не подтверждена.

Информацию о подготовке теракта передала иностранная спецслужба.

