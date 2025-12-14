Путин в Индии
13 декабря, 23:36

В аэропорту Пулково ввели временные ограничения, в Пскове — отменили

Обложка © Life.ru

Росавиация временно закрыла аэропорт Пулково на выпуск самолётов и одновременно с этим сняла ограничения на приём и выпуск самолётов в воздушной гавани в Пскове. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Аэропорт Пулково — введены временные ограничения на выпуск воздушных судов. Приём воздушных судов в аэропорту разрешён», — указано в сообщении ведомства.

В пресс-службе Росавиации добавили, что ограничения нужны, чтобы обеспечить безопасность полётов.

В шести российских аэропортах ввели временные ограничения на полёты

Ранее на территорию Волгоградской области была совершена атака беспилотников. Подразделения противовоздушной обороны отражают угрозу. В Урюпинске в результате падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе. На месте происшествия работают пожарные, оперативные службы и сотрудники муниципального образования. Из домов, прилегающих к нефтебазе, эвакуируют жителей. Для них развёрнут пункт временного размещения. По предварительной информации, пострадавших нет.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
