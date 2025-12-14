Прощание с послом РФ в КНДР Александром Мацегорой пройдёт 16 декабря в Москве

Прощание с послом Российской Федерации в КНДР Александром Мацегорой состоится 16 декабря в Москве. Церемония пройдёт в 11:00 в Зале прощаний Центральной клинической больницы по адресу ул.Маршала Тимошенко, 25.

«Прощание с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике А.И.Мацегорой состоится 16 декабря 2025 года (вторник) в 11:00 в Зале прощаний Центральной клинической больницы по адресу ул. Маршала Тимошенко, 25», — говорится в сообщении посольства.

Напомним, глава российской дипломатической миссии в Пхеньяне скончался 6 декабря на 71-м году жизни. Александр Мацегора, выпускник МГИМО, владевший корейским и английским языками, находился на дипломатической службе с 1999 года. Послом в Северной Корее он был назначен в конце 2014 года и занимал этот пост более десяти лет. Ким Чен Ын выразил соболезнования РФ из-за смерти Мацегоры.