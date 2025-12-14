Российский боец Немков победил бразильца Феррейру в титульном бою PFL

33-летний Немков увеличил свой профессиональный рекорд до 19 побед при двух поражениях, один бой был признан несостоявшимся. Его оппонент, 36-летний Феррейра, теперь имеет 13 побед и пять поражений.

Ранее российский боксёр Мурат Гассиев завоевал титул чемпиона мира по версии WBA в супертяжёлом весе, нокаутировав болгарина Кубрата Пулева в шестом раунде. Таким образом, 32-летний Гассиев вернул себе звание чемпиона мира спустя семь лет. В 2016 году, он выиграл титул IBF в первом тяжёлом весе, затем добавил к нему пояс WBA в 2018-м, но утратил их после поражения украинцу Александру Усику. Теперь на счету российского боксёра 33 победы, 26 из которых — нокаутом.