Регион
14 декабря, 00:11

В Москве из-за возгорания электрокабеля из жилого дома эвакуировали 40 человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorgev

В Москве на Полярной улице произошло возгорание электрокабеля в жилом доме. Из подъезда эвакуировали 40 человек, сообщили ТАСС в оперативных службах.

«По адресу: ул. Полярная, 4к2 произошло возгорание электрического кабеля со 2-го по 18-й этаж. Из подъезда эвакуированы 40 жильцов, 1 человек спасен», — уточняет агентство.

Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 54 квадратных метра. Спасатели при помощи специального оборудования спасли двух человек, в том числе ребёнка.

Ранее в Ижевске произошёл пожар, в результате которого полностью сгорели два каркасных дома на одном участке. Причиной возгорания стал инфракрасный тёплый пол, который хозяева установили для обогрева на стене мансардного этажа. Обогреватель работал некоторое время, затем его выключили. Позже хозяин с улицы заметил дым из-под кровли. Когда на мансарде открыли дверь, уже горел диван, стоящий у стены. К счастью, никто не пострадал.

Алена Пенчугина
