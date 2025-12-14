Россиянам рассказали, как получить с соседей компенсацию за затопление

Затопление по вине соседей — типичная ситуация. Адвокат МКА «Советник-Центр» Александр Шиманский объяснил «Прайму», как заставить виновника возместить ущерб.

«Нужно оперативно обесточить квартиру, а затем подняться к соседям выше, чтобы установить источник протечки и перекрыть водоснабжение. Если к источнику нет доступа, необходимо вызвать представителей УК для перекрытия воды по всему стояку в доме», — рассказал эксперт.

После этого управляющая компания обязана оформить акт. В нём фиксируют причину утечки, характер повреждений и устанавливают виновных.

Все убытки стоит описать максимально подробно. Через пару недель рекомендуется составить второй акт — к этому времени могут проявиться скрытые дефекты. Также нужно заказать оценку у квалифицированного специалиста.

Сначала попробуйте договориться с виновником без суда. Если не получится — подавайте иск. При положительном решении ответчик возместит ущерб и ваши расходы на экспертизу, пояснил адвокат.

