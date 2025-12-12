Адвокат объяснил, как «эффект Долиной» отразится на судебной практике в России

После резонансного дела Ларисы Долиной в судебной системе могут быть подняты аналогичные иски за последние три года, и многие пострадавшие продавцы обратятся в суд для признания сделок незаконными, полагает уголовный адвокат Антон Тащилин. По его мнению, общественный резонанс сократит, но не исключит количество подобных мошеннических схем.

По его словам, в полиции часто действует презумпция добросовестности пенсионера, и дело возбуждают немедленно по его заявлению, даже если деньги за квартиру уже переданы соучастникам. В таких случаях в защиту пожилых людей активно вступает прокуратура, подавая иски об изъятии жилья у покупателей, что оставляет добросовестных приобретателей без шансов на возврат недвижимости, и им остаётся лишь ждать решений Верховного суда.