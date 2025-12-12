Адвокат объяснил, как «эффект Долиной» отразится на судебной практике в России
После резонансного дела Ларисы Долиной в судебной системе могут быть подняты аналогичные иски за последние три года, и многие пострадавшие продавцы обратятся в суд для признания сделок незаконными, полагает уголовный адвокат Антон Тащилин. По его мнению, общественный резонанс сократит, но не исключит количество подобных мошеннических схем.
«Дело Ларисы Долиной и похожие уголовные дела открыли ящик Пандоры», — цитирует юриста «Газета.ru».
По его словам, в полиции часто действует презумпция добросовестности пенсионера, и дело возбуждают немедленно по его заявлению, даже если деньги за квартиру уже переданы соучастникам. В таких случаях в защиту пожилых людей активно вступает прокуратура, подавая иски об изъятии жилья у покупателей, что оставляет добросовестных приобретателей без шансов на возврат недвижимости, и им остаётся лишь ждать решений Верховного суда.
Напомним, ранее злоумышленники принудили Ларису Долину продать квартиру, переведя 130 миллионов рублей на подставные счета. Однако после длительных разбирательств Мосгорсуд сохранил за ней право собственности на элитную квартиру в Хамовниках, отклонив апелляцию покупательницы Полины Лурье. Обвиняемым по резонансному делу вынесли приговор. Суд подтвердил право звезды на квартиру, отклонив иск к ней на 112 млн рублей. В итоге дело дошло до Верховного суда, однако Долина пообещала вернуть Лурье все деньги.
