В Петербурге суд впервые пресёк квартирный спор по «схеме Долиной»

Суд в Санкт-Петербурге впервые прекратил разбирательство по делу о возврате квартиры, проданной прежней собственницей под влиянием мошенников. Как сообщила руководитель объединённой пресс-службы судов города Дарья Лебедева, стороны заключили мировое соглашение, после чего производство по делу было прекращено.

Речь идет о споре между продавцом и покупателем квартиры, проданной летом 2024 года. Женщина реализовала жильё за 5 млн рублей, а позднее заявила, что совершила сделку под давлением неизвестных, представлявшихся сотрудниками различных ведомств. По её словам, злоумышленники убедили её срочно продать квартиру и передать им полученные деньги якобы для «сохранения средств».

После обращения в полицию продавец подала иск в суд с требованием признать договор купли-продажи недействительным. В ходе разбирательства стороны договорились расторгнуть договор по взаимному согласию. Продавец обязалась вернуть покупателю полученные деньги через безотзывный покрытый аккредитив, действующий до апреля 2026 года. Покупатель, в свою очередь, согласился освободить квартиру и передать её прежней владелице по акту приёма-передачи.

Суд утвердил мировое соглашение, указав, что оно подлежит немедленному исполнению. Каждая из сторон понесёт собственные судебные расходы, при этом госпошлина будет возвращена истице из городского бюджета.

Ранее в судах Петербурга за два года рассмотрели более 50 аналогичных споров. В большинстве случаев применялось правило двойной реституции — возврат квартиры продавцу и денег покупателю. Широкое обсуждение таких дел началось после резонансной истории с квартирой певицы Ларисы Долиной, ставшей основанием для появления термина «схема Долиной».