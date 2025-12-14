Путин в Индии
14 декабря, 00:31

Обломки БПЛА ВСУ повредили несколько домов в Северском районе Кубани

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

В Северском районе Краснодарского края обломки беспилотника упали на территории нескольких домовладений. Как сообщили в телеграм-канале оперативного штаба региона, пострадавших нет.

«В поселке Афипском Северского района обломки БПЛА упали по двум адресам. <...> По одному из адресов фрагменты БПЛА вызвали возгорание в огороде частного домовладения, пламя оперативно потушили. По второму — в частном доме выбило окна», — уточнили в ведомстве.

Ещё в четырёх домах выбило окна, в одном — повреждена хозпостройка. По трём адресам обнаружили обломки дронов. Дополнительно зафиксирован обрыв линии электропередачи.

Расчёты ПВО уничтожили 94 украинских дрона над регионами России за три часа
Атака беспилотников также была совершена на территорию Волгоградской области. Подразделения противовоздушной обороны отражают угрозу. В Урюпинске в результате падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе. На месте происшествия работают пожарные, оперативные службы и сотрудники муниципального образования. Из домов, прилегающих к нефтебазе, эвакуируют жителей. Для них развёрнут пункт временного размещения. По предварительной информации, пострадавших нет.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Алена Пенчугина
