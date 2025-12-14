Путин в Индии
14 декабря, 01:18

В Госдуме назвали размер пособия по беременности в 2026 году

Обложка © freepik

Размер пособия по беременности и родам в 2026 году составит около 125 тысяч рублей, а при ожидании двойни или более детей — примерно 172 тысячи рублей. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин. По его данным, выплата рассчитывается от величины МРОТ.

«Пособие по беременности и родам, рассчитанное от МРОТ, в 2026 году составит около 125 тысяч рублей», — отметил парламентарий.

Максимальный размер больничного в 2026 году увеличится до 207 тысяч рублей

Ранее член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб сообщала, что первое повышение социальных выплат в следующем году начнётся уже с 1 января. Страховые пенсии для более чем 38 миллионов россиян будут проиндексированы на 7,6%.

    avatar