Сруб ёлки может грозить штрафом до 500 тысяч рублей

Незаконная вырубка новогодней ели может обернуться для нарушителей как крупным штрафом, так и реальным тюремным сроком. Как пояснил РИА «Новости» юрист Александр Хаминский, если причинённый ущерб признают незначительным, грозит административный штраф: для граждан — от 3 до 4 тысяч рублей, для компаний — от 200 до 300 тысяч рублей.

Однако если вырубка совершена с применением техники или в лесопарковой зоне, штраф для граждан возрастает до 5 тысяч рублей с конфискацией дерева, а для юридических лиц — до 500 тысяч. При значительном ущербе, например, при уничтожении редких пород, наступает уголовная ответственность: штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

В преддверии праздников особенно актуален выбор между искусственной и живой ёлкой. По мнению эколога Ольги Лакустовой, пластиковое дерево должно служить минимум 30 лет, чтобы оправдать свой экологический след, но на практике его часто заменяют каждые 3–5 лет, после чего сотни лет оно разлагается на свалке.