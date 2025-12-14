Бьюти-блогеров Целесте задержали в Адлере при попытке к бегству

Супруги-блогеры Алекс и Арси Целесте (Алексей и Алёна Фроловы), обвиняемые в клевете на врача Елену Кондрашову и её компанию «Космомедика», были объявлены в федеральный розыск и задержаны. Как ТАСС сообщила адвокат потерпевшей Анна Бутырина, блогеров задержали сотрудники правоохранительных органов 6 декабря на железнодорожном вокзале в Адлере при попытке скрыться.

По словам адвоката, Целесте неоднократно игнорировали вызовы и повестки после возбуждения уголовного дела. В своих публикациях они утверждали, что в косметике бренда содержатся опасные компоненты, «представляющие национальную угрозу», и что от неё якобы умерла женщина, а несколько девочек попали в реанимацию. Лингвистическая экспертиза установила, что эти сведения являются ложными. Блогерам грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее Дорогомиловский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий для супругов-блогеров Арси и Алекса Целесте. Представитель следствия на заседании настаивал на самой строгой мере в виде домашнего ареста. Суд, однако, избрал более мягкую меру пресечения. Супругам может грозить штраф или до 160 часов исправительных работ.