Россияне назвали желаемый размер зарплаты в 2026 году

Россияне назвали желаемый уровень зарплаты на 2026 год. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Работа.ру».

«Россияне поделились своими зарплатными ожиданиями на 2026 год, и в среднем хотели бы получать 214 900 рублей в месяц», — приводит данные исследования РИА «Новости».

Самые высокие ожидания у IT-специалистов — в среднем 270 200 рублей. Работники ритейла рассчитывают на 251 200 рублей, занятые в маркетинге и рекламе — на 231 700 рублей.

Опрос провели с 1 по 4 декабря. В нём участвовали 3,2 тысячи человек из всех регионов России.

Ранее Life.ru писал, что с 1 января 2026 года минимальная зарплата в Москве составит 39 730 рублей. Это сумма, которую должен получить сотрудник за полный месяц работы при выполнении всех обязанностей. До этого её размер фиксировался в 32 916 рублей.