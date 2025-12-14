Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 декабря, 02:08

Россияне назвали желаемый размер зарплаты в 2026 году

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россияне назвали желаемый уровень зарплаты на 2026 год. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Работа.ру».

«Россияне поделились своими зарплатными ожиданиями на 2026 год, и в среднем хотели бы получать 214 900 рублей в месяц»,приводит данные исследования РИА «Новости».

Самые высокие ожидания у IT-специалистов — в среднем 270 200 рублей. Работники ритейла рассчитывают на 251 200 рублей, занятые в маркетинге и рекламе — на 231 700 рублей.

Опрос провели с 1 по 4 декабря. В нём участвовали 3,2 тысячи человек из всех регионов России.

Путин поднял вопрос повышения зарплат бюджетников и пенсий
Путин поднял вопрос повышения зарплат бюджетников и пенсий

Ранее Life.ru писал, что с 1 января 2026 года минимальная зарплата в Москве составит 39 730 рублей. Это сумма, которую должен получить сотрудник за полный месяц работы при выполнении всех обязанностей. До этого её размер фиксировался в 32 916 рублей.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Личные финансы
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar