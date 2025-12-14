Путин в Индии
Российские десантники нанесли удары БПЛА по объектам ВСУ в Запорожской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Расчёты беспилотных авиационных систем Воздушно-десантных войск российской группировки «Днепр» нанесли удары по военным объектам Украины в Запорожской области. Как сообщили в Минобороны РФ, с помощью разведывательно-ударных комплексов были поражены инфраструктура и живая сила Вооружённых сил Украины.

По данным ведомства, на основе разведданных были выявлены и уничтожены пункты управления беспилотниками ВСУ, бронетехника с пехотой, наземный робототехнический комплекс, а также антенные системы связи и управления. Плановая ротация украинских подразделений на этом участке фронта была сорвана, а боевой потенциал противника снижен.

Ранее офицер 331-го полка 98-й воздушно-десантной дивизии сообщил, что российские десантники ведут постоянный мониторинг позиций ВСУ на правом берегу Днепра. По его словам, для этого используются наблюдательные посты и техническая разведка, включая беспилотные летательные аппараты, что позволяет сохранять контроль даже в условиях плохой видимости — во время тумана и осадков.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

