Регион
14 декабря, 03:05

В аэропортах Геленджика, Грозного, Краснодара, Пскова, Пулково сняты ограничения

Обложка © Life.ru

В пяти российских аэропортах сняли ограничения на полёты. Речь идёт о воздушных гаванях Геленджика, Грозного, Краснодара, Пскова и Пулково. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», — добавили в ведомстве.

Расчёты ПВО уничтожили украинские беспилотники в небе Ленинградской области

Напомним, в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотника. Наибольшее количество дронов — 41 — сбили над территорией Республики Крым. 24 БПЛА ликвидировали над Брянской областью, семь — над Смоленской областью. По шесть беспилотников уничтожили над Белгородской и Курской областями. Пять дронов перехватили над Орловской областью, три — над Тульской областью. Ещё по одному БПЛА сбили над Калужской и Липецкой областями.

