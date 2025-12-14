Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 декабря, 03:27

Журналиста Почобута не освободили из-за отказа покинуть Белоруссию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bartolomiej Pietrzyk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bartolomiej Pietrzyk

Журналиста польского происхождения и активиста Союза поляков Белоруссии Анджея Почобута не освободили из тюрьмы, потому что он отказался покинуть страну. Об этом сообщил представитель МИД Польши.

«Нам известно, что условием помилования Анджея Почобута было то, что он немедленно покинет территорию Белоруссии. Он отказался принять это условие, и белорусский режим в ответ отказался его освободить»,приводит слова собеседника РИА «Новости».

Он добавил, что Варшава уважает решение Почобута и продолжит добиваться его освобождения.

Польша ведёт с Белоруссией переговоры об освобождении журналиста Почобута
Польша ведёт с Белоруссией переговоры об освобождении журналиста Почобута

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 123 иностранных граждан, осуждённых в Белоруссии за тяжкие преступления. Это решение приняли в рамках договорённостей с США. Среди освобождённых — лидер протестов 2020 года Мария Колесникова и нобелевский лауреат Алеся Беляцкий.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Польша
  • Белоруссия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar