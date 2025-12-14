Журналиста Почобута не освободили из-за отказа покинуть Белоруссию

Журналиста польского происхождения и активиста Союза поляков Белоруссии Анджея Почобута не освободили из тюрьмы, потому что он отказался покинуть страну. Об этом сообщил представитель МИД Польши.

«Нам известно, что условием помилования Анджея Почобута было то, что он немедленно покинет территорию Белоруссии. Он отказался принять это условие, и белорусский режим в ответ отказался его освободить», — приводит слова собеседника РИА «Новости».

Он добавил, что Варшава уважает решение Почобута и продолжит добиваться его освобождения.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 123 иностранных граждан, осуждённых в Белоруссии за тяжкие преступления. Это решение приняли в рамках договорённостей с США. Среди освобождённых — лидер протестов 2020 года Мария Колесникова и нобелевский лауреат Алеся Беляцкий.