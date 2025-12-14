Геополитический аналитик Пепе Эскобар заявил в эфире YouTube-канала Dialogue Works, что упадок Евросоюза вызван людьми, подобными верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас, которые принимают ключевые решения.

«За внешнюю политику ЕС отвечает сумасшедшая эстонка. <…> Знаете, её глупость зашкаливает. И, конечно, в Брюсселе есть люди, которые говорят, что эта женщина нелепа, но её никак не уволят», — сообщил эксперт.

Эскобар считает, что европейцам сначала необходимо осознать, что именно такие политики виновны в падении авторитета Европы в мире, и только после этого можно начинать перемены. По его мнению, это зависит от жителей каждой страны. Венгрия могла бы стать примером, а Словакия — последовать за ней.