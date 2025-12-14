Россияне сбежали с «райского» острова на Мальдивах из-за ужасных условий

Группа туристов из Москвы и Подмосковья поехала в ноябре на Мальдивы по совету знакомой из модной индустрии — Анны. Договора не заключали, предоплату перевели на карту, остальное обещали отдать на месте.

Выбрали остров Хангнаамеедхоо — в рекламе он выглядел как тропический рай. На деле — рыбацкая деревня, стройка под окнами, океан виден только сквозь деревья. Об этом сообщает портал TourDom.ru.

При пересадке в Абу-Даби туристов поселили в отель с тараканами, без горячей воды и розеток. Сама организатор ночевала в комфортабельной гостинице и заставила всех оплатить «добровольную» экскурсию.

На Мальдивах — дырявая сетка вместо пляжа, острые камни, катера у берега. В номерах — сырость, грязное бельё, песок на полу. Питание — рис с капустой и немного рыбы.

Выяснилось, что Анна брала с каждого по 90 долларов, хотя реальная цена номера — от 50 до 90 долларов за всю комнату. Часть группы сбежала. Организатор угрожала полицией и запретом на выезд. Туристы переехали на соседний остров — там оказалось чисто и спокойно.

Эксперты предупреждают, что «локальные» острова дешевле, но сервис там минимален. Без чётких пояснений такие туры лучше избегать.

Ранее Life.ru рассказывал, как российских туристов три часа убеждали уступить депортированным кресла в самолёте из Вьетнама. Пассажиры назвали ситуацию «цирком». Уступать кресла никто не согласился. Авиакомпания подтвердила задержку на три часа, но детали комментировать не стали.