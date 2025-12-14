Путин в Индии
14 декабря, 04:09

Более 300 палестинцев погибли от атак Израиля после прекращения огня в Газе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hermitis

С момента вступления в силу перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС погибли более 300 палестинцев. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на местных представителей здравоохранения.

По их данным, в числе погибших — дети. Все жертвы стали результатом израильских авиаударов и операций после объявления режима прекращения огня.

В это время ХАМАС передаёт Израилю останки заложников, погибших в плену. Ранее палестинская сторона вернула тела 27 человек, которых уже опознали.

ЦАХАЛ нанесла удары по объектам «Хезболлы» на юге Ливана

Ранее ЦАХАЛ и ШАБАК ликвидировали в секторе Газа высокопоставленного командира ХАМАС Раеда Саада. Он отвечал за восстановление боевого потенциала группировки и организацию нападений. В сообщении ЦАХАЛ уточняется, что Саад курировал восстановление военной инфраструктуры ХАМАС и участвовал в подготовке терактов.

