Более 300 палестинцев погибли от атак Израиля после прекращения огня в Газе
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hermitis
С момента вступления в силу перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС погибли более 300 палестинцев. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на местных представителей здравоохранения.
По их данным, в числе погибших — дети. Все жертвы стали результатом израильских авиаударов и операций после объявления режима прекращения огня.
В это время ХАМАС передаёт Израилю останки заложников, погибших в плену. Ранее палестинская сторона вернула тела 27 человек, которых уже опознали.
Ранее ЦАХАЛ и ШАБАК ликвидировали в секторе Газа высокопоставленного командира ХАМАС Раеда Саада. Он отвечал за восстановление боевого потенциала группировки и организацию нападений. В сообщении ЦАХАЛ уточняется, что Саад курировал восстановление военной инфраструктуры ХАМАС и участвовал в подготовке терактов.
