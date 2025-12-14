В аэропортах Домодедово и Жуковский отменили план «Ковёр»

В московских аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в 6:36 по московскому времени. Ограничения начали действовать в 6:08 мск.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», — уточнили в ведомстве.

Ранее на подлёте к Москве силами противовоздушной обороны был сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.