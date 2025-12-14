Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 декабря, 04:02

В аэропортах Домодедово и Жуковский отменили план «Ковёр»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В московских аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в 6:36 по московскому времени. Ограничения начали действовать в 6:08 мск.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», — уточнили в ведомстве.

В аэропортах Геленджика, Грозного, Краснодара, Пскова, Пулково сняты ограничения
В аэропортах Геленджика, Грозного, Краснодара, Пскова, Пулково сняты ограничения

Ранее на подлёте к Москве силами противовоздушной обороны был сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Москва
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar