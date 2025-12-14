В Думе рассказали об ответственности за проживание без оформления регистрации

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский сообщил, что регистрационный учёт в России является административным механизмом уведомления о месте проживания, а не ограничением свободы передвижения. В беседе с RT он пояснил, что граждане могут временно проживать по другому адресу без оформления регистрации до 90 суток, а при переезде на новое место жительства обязаны зарегистрироваться в течение семи рабочих дней.

Нарушение этих сроков влечёт административную ответственность по статье 19.15.1 КоАП РФ. Штраф составляет от 2 до 3 тысяч рублей в большинстве регионов и от 3 до 5 тысяч рублей в Москве и Санкт-Петербурге. Ответственность также предусмотрена для собственника, допустившего проживание незарегистрированных лиц. Фиктивная регистрация, то есть оформление без намерения проживать или за плату посторонним, является уголовным преступлением по статьям 322.2 и 322.3 УК РФ и может караться штрафом, обязательными работами или лишением свободы.

Депутат подчеркнул, что отсутствие регистрации не влияет на имущественные права и не лишает доступа к жилью, а управляющая компания не вправе применять незаконные санкции.

Ранее сообщалось, что пожилые женщины, обсуждающие соседей у подъезда, рискуют нарваться на штрафы и даже арест. За нецензурные выражения в общественном месте «бабушкам на лавочке» может грозить арест до 15 суток или штраф до тысячи рублей по статье 20.1 КоАП РФ. Если же высказывания касаются клеветы, штраф может достигать 500 тысяч рублей, а при публичных обвинениях — до миллиона рублей и даже лишения свободы на срок до двух лет.