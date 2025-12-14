Путин в Индии
По словам жительницы Одессы, с приходом нового главы военной администрации Сергея Лысака методы работы сотрудников военкоматов в городе стали значительно жёстче. В беседе с РИА «Новости» она заявила, что для проведения рейдов по принудительной мобилизации теперь привлекают даже представителей цыганской общины.

Собеседница агентства описала таких «помощников» как «безбашенных» и отметила, что их число возросло именно при Лысаке. По её словам, сами сотрудники военкоматов теперь действуют более изощрённо — например, караулят мужчин у магазинов под видом обычных горожан. Она также утверждает, что количество принудительно мобилизованных в городе увеличилось.

Ранее сообщалось, что полиция Одессы начала массовые проверки документов у евреев, чтобы найти уклонистов от мобилизации. Некоторые мужчины стали притворяться представителями данной нации. В социальных сетях распространились кадры, на которых украинские правоохранительные органы с особой тщательностью осматривают документы евреев. По словам местных, одесские мужчины использоуют оддельные удостоверения, чтобы избежать мобилизации и свободно перемещаться по городу. Однако полиция, по всей видимости, уже выявила «фейковых» евреев и теперь устраивает рейды.

