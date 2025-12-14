За ночь расчёты ПВО уничтожили 235 украинских дронов над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 235 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«С 23:00 мск 13.12 до 07:00 мск 14.12 дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа. <...> Всего в ночное время дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 235 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество дронов — 35 — сбили над Брянской областью. 32 БПЛА ликвидировали над территорией Республики Крым, 22 — над территорией Краснодарского края. 15 беспилотников уничтожили над Тульской областью, 13 — над Калужской областью, семь — над Курской областью. По четыре дрона перехватили над Рязанской и Ростовской областями, по одному — над Смоленской, Псковской и Новгородской областями, а также над территорией Московского региона. Ещё три БПЛА сбили над Белгородской областью, два — над Ленинградской областью.

Ранее на нефтебазе в Урюпинске из-за атаки БПЛА ВСУ вспыхнул пожар. На месте происшествия работают пожарные, оперативные службы и сотрудники муниципального образования. Из домов, прилегающих к нефтебазе, эвакуируют жителей. Для них развёрнут пункт временного размещения в МУП «Урюпинская гостиница». По предварительной информации, пострадавших нет.