14 декабря, 04:49

Российские военнослужащие уничтожили командный пункт ГУР в районе села Жукля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

В российских силовых структурах сообщили, что в районе села Жукля (Черниговская область) был уничтожен командный пункт ГУР минобороны Украины. Есть потери среди офицерского состава.

«В результате массированного удара БПЛА уничтожен командный пункт ГУР минобороны Украины в районе населённого пункта Жукля. Есть потери среди офицерского состава», — пишет РИА «Новости».

Новости СВО. Поражение ВСУ под Сумами и в ДНР, сорваны атаки на Купянск, Трамп требует от Украины территориальных уступок, 14 декабря
Ранее подразделения Вооружённых сил Российской Федерации перекрыли пути отхода остаткам украинских формирований из Северска в сторону ДНР. Из-за огневого контроля основных трасс из Северска и сложившихся непогодных условий противник не может использовать грунтовые дороги для отступления, остатки малых украинских групп заблокированы и с трудом пытаются отойти в западную часть республики и занять новые позиции.

