В российских силовых структурах сообщили, что в районе села Жукля (Черниговская область) был уничтожен командный пункт ГУР минобороны Украины. Есть потери среди офицерского состава.

Новости СВО. Поражение ВСУ под Сумами и в ДНР, сорваны атаки на Купянск, Трамп требует от Украины территориальных уступок, 14 декабря

Ранее подразделения Вооружённых сил Российской Федерации перекрыли пути отхода остаткам украинских формирований из Северска в сторону ДНР. Из-за огневого контроля основных трасс из Северска и сложившихся непогодных условий противник не может использовать грунтовые дороги для отступления, остатки малых украинских групп заблокированы и с трудом пытаются отойти в западную часть республики и занять новые позиции.