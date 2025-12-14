Путин в Индии
14 декабря, 05:26

«Всё просто разваливается»: Экс-советник Пентагона рассказал о судьбе Одессы из-за краха ВСУ

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Полный развал ВСУ открывает ВС РФ дорогу на Одессу

Одесса. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ivan Vasylyev

Российские войска способны использовать полный развал украинской армии для взятия Одессы. Такое мнение выразил экс-советник Пентагона, отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор.

«Я вижу этот финал очень прямолинейным. Всё просто разваливается. Русские будут наступать. В Одессу они точно войдут», — заявил он в интервью на Youtube американскому политическому обозревателю Гленну Дизену.

Макгрегор пояснил, что наблюдаемый им полный развал ВСУ открывает путь для успешного российского наступления. К слову, аналогичную точку зрения высказал и британский обозреватель Мартин Джей. Он считает, что продвижение российских войск к ключевым городам закономерно создаст условия для последующего рывка в сторону Одессы.

Большая часть Одессы обесточена минимум до 16 декабря после ударов ВС РФ по ВСУ
Большая часть Одессы обесточена минимум до 16 декабря после ударов ВС РФ по ВСУ
Как сообщалось ранее, российское оборонное ведомство подтвердило нанесение ударов по украинской портовой инфраструктуре, используемой ВСУ. В атаке участвовали самолёты оперативно-тактической авиации, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия. В Сети появились кадры из Одессы, где видно, как после взрыва электроподстанции в небо поднимается столб огня.

Алиса Хуссаин
