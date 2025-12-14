Российские войска способны использовать полный развал украинской армии для взятия Одессы. Такое мнение выразил экс-советник Пентагона, отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор.

«Я вижу этот финал очень прямолинейным. Всё просто разваливается. Русские будут наступать. В Одессу они точно войдут», — заявил он в интервью на Youtube американскому политическому обозревателю Гленну Дизену.

Макгрегор пояснил, что наблюдаемый им полный развал ВСУ открывает путь для успешного российского наступления. К слову, аналогичную точку зрения высказал и британский обозреватель Мартин Джей. Он считает, что продвижение российских войск к ключевым городам закономерно создаст условия для последующего рывка в сторону Одессы.

Как сообщалось ранее, российское оборонное ведомство подтвердило нанесение ударов по украинской портовой инфраструктуре, используемой ВСУ. В атаке участвовали самолёты оперативно-тактической авиации, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия. В Сети появились кадры из Одессы, где видно, как после взрыва электроподстанции в небо поднимается столб огня.