Помилованный Лукашенко оппозиционер Беляцкий находится в Литве

Девять человек из числа помилованных в Белоруссии сейчас находятся на территории Литвы, среди них оппозиционер Алесь Беляцкий. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на посольство США.

«Алесь Беляцкий и восемь других заключённых [находятся] в Литве после того, как их освободили в Белоруссии в субботу, в то время как более крупная группа была отправлена на Украину», — говорится в материале.

Часть освобождённых белорусскими властями была вывезена за пределы страны. Девять человек, включая известного оппозиционера Алеся Беляцкого, прибыли в Литву, тогда как остальные помилованные, как утверждается, были направлены на территорию Украины.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 123 иностранных граждан, осуждённых в республике. Все они отбывали наказание за тяжкие преступления, включая шпионаж, терроризм и экстремистскую деятельность. Решение о помиловании стало итогом договорённостей с президентом США Дональдом Трампом и было принято в ответ на обращение американской стороны.