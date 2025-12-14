Родителей маленьких одесситов могут оштрафовать, если те разговаривают по-русски

В одесских школах родителей могут оштрафовать, если дети на переменах отказываются говорить на украинском языке. Об этом РИА «Новости» сообщила местная жительница.

«Есть такой приказ. Есть даже штрафы для родителей, если ребёнок не хочет говорить на переменах на украинском языке», — сказала она.

По словам одесситки, исполнение этого требования на практике зависит от позиции администрации конкретной школы. Если руководство закрывает глаза на то, что школьники общаются на русском языке, никаких последствий, как правило, не возникает. Однако в тех учебных заведениях, где за соблюдением приказа следят строго, ситуация может развиваться иначе. Как отметила собеседница агентства, при внимании со стороны администрации к языку общения детей родителям могут напомнить о существующих правилах и мерах ответственности.

