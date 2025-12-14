На двери квартиры погибшего актёра из «Маски» Грина нашли зловещую записку
Обстоятельства гибели актёра Питера Грина, известного по ролям в фильмах «Криминальное чтиво» и «Маска», приобретают всё более мрачные детали. Как сообщает издание Daily News, его тело было обнаружено лежащим лицом вниз в луже собственной крови, а на двери квартиры нашли загадочную записку.
«Я всё ещё вестсайдский парень», — именно эта строчка, написанная от руки, была прикреплена к двери, что может являться прямой отсылкой к ирландско-американской банде, действовавшей в Нью-Йорке в семидесятых-восьмидесятых годах прошлого века.
Издание предполагает, что следствию предстоит выяснить возможную причастность криминальных элементов к смерти артиста. Несмотря на устрашающую картину, других явных признаков насильственной смерти обнаружено не было. По словам близких, Грин находился в отличной физической форме, активно передвигался по городу на велосипеде и готовился к плановой операции по удалению доброкачественной опухоли лёгких.
Напомним, что трагедия произошла после того, как обеспокоенные соседи обратились за помощью: из квартиры актёра на протяжении нескольких суток непрерывно звучали рождественские песни, начавшие играть глубокой ночью 10 декабря. Прибывшие медики констатировали смерть шестидесятилетнего мужчины, но не назвали её причину.
