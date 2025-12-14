Украина заявила об ударе по турецкому судну в Чёрном море

ВМС Украины заявили, что реактивные беспилотники атаковали турецкое судно VIVA, следовавшее в Египет с грузом подсолнечного масла. Об этом сообщили Военно-морские силы Украины.

По версии Киева, инцидент произошёл 13 декабря в Чёрном море. Судно под флагом Тувалу двигалось по зерновому коридору и находилось в исключительной экономической зоне Украины, за пределами действия украинской ПВО. На борту находились 11 граждан Турции, никто из экипажа не пострадал. Москва и Анкара информацию об атаке не подтверждали.

Украинская сторона также опубликовала видео — на кадрах с дрона зафиксирован момент взрыва, затем показаны повреждения с борта танкера.

А недавно Украина совершила ряд атак на танкеры в турецкой части Чёрного моря. Так, 2 декабря стало известно об атаке безэкипажных катеров на российское судно Midvolga 2, которое шло в Грузию с партией подсолнечного масла. Ряд экспертов предполагает, что это была провокация для срыва дипломатических усилий по урегулированию украинского конфликта.