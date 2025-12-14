Экс-советник Трампа: РФ и США заинтересованы в мире без ядерного оружия

«Обе страны заинтересованы в денуклеаризации и остановке распространения ядерного оружия, ведь как только ядерное оружие будет использовано в конфликте, появится прецедент. Это может привести к огромным разрушениям по всему миру. Я думаю, ни президент (России Владимир. — Прим. Life.ru) Путин, ни президент Трамп не хотят, чтобы это произошло», — сказал Пападопулос в беседе с РИА «Новости».