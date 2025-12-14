Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 декабря, 06:45

Экс-советник Трампа: РФ и США заинтересованы в мире без ядерного оружия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

США и Россия одинаково заинтересованы в мире без ядерного оружия. Любое его применение стало бы опасным прецедентом, чреватым глобальными разрушениями. Об этом заявил бывший советник американского президента Дональда Трампа Джордж Пападопулос.

«Обе страны заинтересованы в денуклеаризации и остановке распространения ядерного оружия, ведь как только ядерное оружие будет использовано в конфликте, появится прецедент. Это может привести к огромным разрушениям по всему миру. Я думаю, ни президент (России Владимир. — Прим. Life.ru) Путин, ни президент Трамп не хотят, чтобы это произошло»,сказал Пападопулос в беседе с РИА «Новости».

Трамп решил положить конец гонке с великими державами – Россией и Китаем
Трамп решил положить конец гонке с великими державами – Россией и Китаем

В ноябре Трамп предложил провести трёхстороннюю встречу США, России и Китая по сокращению ядерных арсеналов. Тогда он отметил, что у Штатов — самый мощный ядерный потенциал, у Москвы — второй по величине, а у Пекина — третий, «и он далеко позади».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • США
  • Россия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar