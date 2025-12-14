Почти 150 человек эвакуированы со снежной трассы в Саратовской области

Из-за сильной метели на федеральной трассе в Энгельсском районе Саратовской области было спасено почти 150 человек. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник управления региональной безопасности областного правительства Юрий Юрин.

«Службой спасения Саратовской области эвакуировано с трассы в Энгельсском районе в пункты временного размещения 148 человек, из них 34 ребёнка. Задействована специальная техника, включая гусеничный вездеход. Работа продолжается», — заявил Юрин.

По его словам, людей извлекли из автомобилей, застрявших в снежных заносах в районе села Безымянное, и доставили на временный пункт размещения в населённом пункте Титоренко.

Операция была вызвана экстремальными погодными условиями: в субботу регион накрыли интенсивный снегопад и штормовой ветер, скорость порывов которого достигала 25-27 метров в секунду. В связи со сложной обстановкой все экстренные и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. Для большегрузного транспорта и автобусов из-за непогоды введены ограничения на движение по пяти федеральным трассам, проходящим через область.

