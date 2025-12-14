Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 декабря, 06:52

В Одесской области прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zapatisthack

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zapatisthack

На юге Украины, в Одесской области, утром 14 декабря прогремели взрывы. Об этом сообщает украинский «24 канал», подробности происшествия не уточняются.

В настоящее время в Одесской, а также в соседних Николаевской и Сумской областях объявлена воздушная тревога. А ранее сообщалось, что два района Николаевской области остались без света после взрывов.

Во время концерта Макса Барских в Киеве пропал свет
Во время концерта Макса Барских в Киеве пропал свет

Ранее сообщалось о перебоях с электричеством в Николаевской области, где после ночной воздушной тревоги и взрывов два района остались без света. Глава областной администрации Виталий Ким подтвердил отключение, но не назвал сроки восстановления подачи электроэнергии.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar