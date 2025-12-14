В Одесской области прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога

На юге Украины, в Одесской области, утром 14 декабря прогремели взрывы. Об этом сообщает украинский «24 канал», подробности происшествия не уточняются.

В настоящее время в Одесской, а также в соседних Николаевской и Сумской областях объявлена воздушная тревога. А ранее сообщалось, что два района Николаевской области остались без света после взрывов.

Ранее сообщалось о перебоях с электричеством в Николаевской области, где после ночной воздушной тревоги и взрывов два района остались без света. Глава областной администрации Виталий Ким подтвердил отключение, но не назвал сроки восстановления подачи электроэнергии.