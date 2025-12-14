Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Регион
14 декабря, 07:04

Трампа обвинили в похищении Рождества и сравнили его с Гринчем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DT phots1 / «Гринч-похитель Рождества» реж. Рон Ховард, сценарист Джеффри Прайс, Питер С. Симен, Доктор Сюсс / Kinopoisk

Действия президента США Дональда Трампа вызывают всё большее раздражение и тревогу у европейских политиков. Об этом сообщило издание Politico.

«После посещения нескольких рождественских вечеринок в европейских посольствах стало очевидно, что настроение там довольно мрачное», — говорится в материале.

В европейских столицах усиливается ощущение разочарования из-за курса, который проводит американский президент. Атмосфера в дипломатических кругах далека от праздничной и скорее напоминает тревожное ожидание. Авторы материала сравнивают происходящее с сюжетом о Гринче, который крадёт Рождество, подчёркивая, что многие жители Европы с ужасом наблюдают за развитием событий. Западный альянс фактически распался, а прежнего уровня отношений между союзниками уже не будет.

Трамп заявил, что Европа лишь говорит, но не действует по Украине
Трамп заявил, что Европа лишь говорит, но не действует по Украине

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о возможности участия Вашингтона в переговорах по Украине уже в ближайшие выходные. По его словам, инициатива проведения такой встречи исходила от европейских партнёров, которые предложили организовать переговоры на территории Европы.

Милена Скрипальщикова
