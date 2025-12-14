Пассажир выстрелил таксисту в голову в центре Хабаровска, момент попал на видео

В центре Хабаровска произошёл вооружённый конфликт между пассажиром и таксистом, едва не закончившийся трагедией. Как сообщает телеграм-канал Amur Mash со слов очевидцев, клиент выстрелил водителю в голову из травматического пистолета.

По свидетельствам очевидцев, водитель подъехал к бару «Густав» на улице Ленина и попросил ожидающего заказчика немного подождать, пока отъедет мешающая машина. В ответ пассажир, по словам свидетелей, повёл себя крайне агрессивно — начал кричать и скандалить, после чего таксист отказался везти его дальше. Тогда мужчина достал оружие и произвёл выстрел в голову шофёру. Пуля, пройдя вскользь, задела мягкие ткани и разбила лобовое стекло автомобиля. Испуганный таксист сумел быстро сесть в машину и уехать с места происшествия, в то время как нападавший продолжил стрелять вслед удаляющемуся автомобилю.