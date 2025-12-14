Телеведущий Кларксон запретил депутатам-лейбористам вход в свой паб

Британский телеведущий и предприниматель Джереми Кларксон ввёл запрет на посещение своего паба для всех парламентариев от Лейбористской партии. Такое решение он обнародовал на своей странице в социальной сети X.

В своём посте Кларксон прямо заявил о своём намерении. Он объяснил свой жёсткий шаг несогласием с курсом нового правительства, ведущим к росту налогового бремени.

Единственным, кому сделано исключение, стал Маркус Кэмпбелл Сэворс, который позволил себе проголосовать против правительственного бюджета и в результате был исключён из парламентской фракции лейбористов.

Ранее Life.ru писал, что в США ввели запретные меры против журналистов. Им запретили посещать «комнату 140» на верхнем этаже Белого дома. Мера направлена на защиту конфиденциальных материалов. Все коммуникации, включая вопросы национальной безопасности, теперь координируются через пресс-службу после структурных изменений в Совете национальной безопасности.