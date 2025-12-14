Заключение договора о купле-продаже Долина переносила на 10 дней

Дату заключения основного договора купли-продажи квартиры певица Лариса Долина переносила на 10 дней. Об этом стало известно РИА «Новости» из судебных документов.

Согласно документам, между Ларисой Долиной и покупателем Лурье было подписано дополнительное соглашение к предварительному договору от 10 июня 2024 года, которое переносило срок заключения основного договора на 20 июня 2024 года. Инициатива исходила от певицы, именно она направила Лурье дополнительное соглашение.

Между заключением предварительного и основного договоров прошло значительное время, и Долина не просто откладывала сделку, а «осмысленно принимала решение». Это отметила адвокат покупательницы Светлана Свириденко. В Росреестре квартира была зарегистрирована на Лурье 24 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что один из осуждённых по делу Ларисы Долиной, 21-летний Андрей Основа, попытался обналичить 2,7 миллиона рублей со своего счёта, используя легенду о том, что деньги якобы принадлежали его отчиму, погибшему на СВО. Основа утверждал, что оформил банковскую карту на себя по просьбе друга, а затем передал её ему.