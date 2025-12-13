Осуждённый по делу Долиной сочинил легенду о погибшем на СВО отчиме

Один из осуждённых по делу Ларисы Долин о й, 21-летний Андрей Основа, при попытке обналичить 2,7 миллиона рублей со своего счёта использовал легенду. Он утверждал, что деньги принадлежали его отчиму, погибшему на СВО. Об этом сообщает источник RT со ссылкой на материалы следствия. По данным журналистов, молодой человек уверял, что оформил банковскую карту на себя по просьбе друга, а затем отдал её ему.