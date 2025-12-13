Осуждённый по делу Долиной сочинил легенду о погибшем на СВО отчиме
Обложка © freepik
Один из осуждённых по делу Ларисы Долиной, 21-летний Андрей Основа, при попытке обналичить 2,7 миллиона рублей со своего счёта использовал легенду. Он утверждал, что деньги принадлежали его отчиму, погибшему на СВО. Об этом сообщает источник RT со ссылкой на материалы следствия. По данным журналистов, молодой человек уверял, что оформил банковскую карту на себя по просьбе друга, а затем отдал её ему.
Когда карта была заблокирована, тот же друг якобы попросил поехать в отделение банка в Перми для разблокировки, где и обнаружился крупный перевод. Чтобы избежать подозрений со стороны сотрудников банка, лица, курировавшие вывод средств, попросили Основу объяснить происхождение денег. Тогда он и заявил, что средства принадлежали его отчиму, который действительно погиб на фронте.
Напомним, ранее злоумышленники принудили Ларису Долину продать квартиру, переведя 130 миллионов рублей на подставные счета. Однако после длительных разбирательств Мосгорсуд сохранил за ней право собственности на элитное жильё в Хамовниках, отклонив апелляцию покупательницы Полины Лурье. Обвиняемым по резонансному делу вынесли приговор. Суд подтвердил право звезды на квартиру, отклонив иск к ней на 112 млн рублей. В итоге дело дошло до Верховного суда, однако Долина после резонанса пообещала вернуть Лурье все деньги.
