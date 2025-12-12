Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 декабря, 20:32

Захарова: Враги России могут попытаться столкнуть россиян из-за дела Долиной

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Недруги России могут использовать дело певицы Ларисы Долиной, чтобы подтолкнуть общество к столкновениям внутри страны. Об этом предупредила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Надо на эту историю смотреть в том числе и под углом того, что то, что с нами хотят делать наши недруги, наши враги... Один из способов, который они решают сейчас испробовать, это столкновение людей», — сказала Захарова журналистам.

Дипломат подчеркнула, что в нашей стране дом, семья и квартира - это системообразующие вещи, поэтому в связи с делом Долиной была задета одна из самых чувствительных тем. Она напомнила, что против нашей страны ведётся гибридная война, и недруги России попытаются стравить людей. Представитель МИД РФ выразила надежду, что Верховный суд со всей серьёзностью подойдет к рассмотрению этого вопроса.

Адвокат объяснил, как «эффект Долиной» отразится на судебной практике в России
Адвокат объяснил, как «эффект Долиной» отразится на судебной практике в России

«И мы как сообщество, как общество, как народ, как все ветви власти должны на этот вызов, который связан не только с одним случаем, а со многими случаями, дать ответ», — заключила Захарова.

Напомним, злоумышленники принудили Ларису Долину продать квартиру и перевести 130 миллионов рублей на подставные счета. Однако после длительных разбирательств Мосгорсуд сохранил за ней право собственности на элитную квартиру в Хамовниках, отклонив апелляцию покупательницы Полины Лурье. Обвиняемым по резонансному делу вынесли приговор. Суд подтвердил право звезды на квартиру, отклонив иск к ней на 112 млн рублей. В итоге дело дошло до Верховного суда, однако Долина пообещала вернуть Лурье все деньги.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Артур Лапсаков
  • Новости
  • Мария Захарова
  • Лариса Долина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar