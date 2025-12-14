«Людоловы» в Одессе применили газ и сбили человека, пытаясь силой забрать мобилизованного

В ходе силового задержания мобилизованного в Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) применили газ и устроили ДТП. Как передаёт Telegram-канал «Страна.ua», их действия также привели к наезду на человека.

В Одессе сотрудники ТЦК применили газ в отношении прохожих и устроили аварию. Видео © Telegram / RIVNE

По информации источника, «людоловы» военкомата попытались насильно посадить мужчину в автобус для отправки в Вооружённые силы Украины. Когда против этого стали возражать прохожие, пытавшиеся защитить гражданина, сотрудники применили против них газовый баллончик.

В последовавшей неразберихе служебный автомобиль военкомата совершил наезд на человека, после чего представители ТЦК покинули место происшествия. Очевидцы утверждают, что транспортное средство специально ударило другую машину, едва не задавив людей, а затем скрылось.

Ранее стало известно, что одесская полиция начала массовые проверки документов среди евреев для поиска уклонистов от мобилизации. Сообщается, что некоторые украинцы пытались выдать себя за представителей этой национальности. В соцсетях появились кадры, где правоохранители тщательно проверяют документы еврейских граждан. По словам местных, мужчины использовали поддельные удостоверения, чтобы избежать мобилизации и свободно передвигаться. Однако полиция, судя по всему, уже выявила «фальшивых» евреев и теперь проводит рейды.