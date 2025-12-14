Бизнес-проект светской львицы Светланы Павелецкой, известной как спутница экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, строит свою рекламу вокруг военного конфликта. К такому выводу пришли журналисты РИА «Новости», изучив активность принадлежащего ей магазина интимных товаров в соцсетях.

На критические замечания подписчиков о неуместности такого бизнеса в условиях боевых действий руководство магазина дало «гениальный» ответ. В нём утверждалось, что продукция важна для пострадавших, а военнослужащим требуется якобы особое восстановление, включающее сексуальный аспект.

Для ветеранов, получивших ранения, в магазине предусмотрели особый ассортимент. Например, там можно приобрести набор для БДСМ-практик, который, по утверждению публикаций, подходит и лицам, пережившим ампутацию.

Контент-стратегия заведения включает обсуждение интимной жизни после нахождения в плену и разрекламированную лекцию под названием «Секс и война». Там рассматриваются, в частности, темы сексуального возбуждения в момент артобстрелов или пересылки солдатам откровенных снимков.

Даже национальные праздники становятся для этого бизнеса поводом для эпатажа. На День Конституции в аккаунте появилась пародийная «Конституция секса и отношений», а в День Независимости один из ЛГБТ*-активистов в своём видеообращении заявил, что независимость тождественна половой раскрепощённости.

Ранее Дмитрия Кулебу и его возлюбленную Светлану Павелецкую заметили на концерте Монатика. Девушка танцевала так энергично, что её декольте повторяло за ней все движения в такт. Кстати, он бросил свою жену, чтобы жить вместе с новой пассией в её квартире.

