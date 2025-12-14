ФПК изменила маршруты поездов через Пензу и Сызрань

В Пензенской области из-за схода грузовых вагонов изменено движение 12 пассажирских поездов. Как сообщается в официальном Telegram-канале Федеральной пассажирской компании, на период восстановительных работ организован объездной маршрут.

На период проведения восстановительных работ пассажирские поезда отправлены измененным маршрутом через станции Сызрань и Пенза, — заявили в перевозчике. По изменённым путям следуют составы № 10 и 16 Москва — Самара, № 14 и 302 Москва — Челябинск, № 22 Москва — Ульяновск, № 32 Москва — Орск, № 48 Санкт-Петербург — Самара, № 50 Москва — Уфа, № 63 Самара — Санкт-Петербург, № 66 Москва — Тольятти, № 347 Уфа — Санкт-Петербург и № 932 Нижний Новгород — Самара. Часть поездов, следующих в обратном направлении, включая рейсы из Самары, Челябинска, Ульяновска, Орска и Тольятти в Москву, уже смогли выйти на свои основные маршруты.

