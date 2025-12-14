Сильный ветер в Саратовской области повредил линии электропередачи в 205 населённых пунктах. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в своём Telegram-канале.

В 205 населённых пунктах Саратовской области повреждены ЛЭП из-за сильного ветра. Фото © Telegram / Роман Бусаргин

«В результате сильных порывов ветра и падения деревьев повреждены линии электропередачи в 205 населённых пунктах. Устранение аварий продолжается в круглосуточном режиме. Работают 59 бригад», — написал глава региона.

Ветер также повредил крыши 14 зданий, включая школы, больницы и жилые дома. В Саратове упало 132 дерева, зафиксированы повреждения 33 участков газопровода и 78 линий электропередачи, часть которых уже восстановлена. Все аварийные и экстренные службы переведены на круглосуточный режим работы. Губернатор отметил, что основные восстановительные работы планируется завершить до конца дня.

Ранее сообщалось, что в предстоящие выходные в ряде регионов России ожидаются опасные природные явления. На северо-западе прогнозируются штормовой ветер и метели, а на юге страны ожидаются сильные дожди. В частности, в Мурманской области ветер может достигать 28 метров в секунду, что является опасным явлением, и при этом ожидаются снегопады и метель.