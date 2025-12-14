Путин в Индии
14 декабря, 09:03

«Он действительно в это верит?»: На Западе высмеяли Рютте за страшилки о войне с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем призвал европейские страны увеличить расходы на оборону, чтобы быть готовыми «сражаться с русскими». Об этом сообщило издание Unherd.

«Он действительно в это верит? Хочется надеяться, что не верит. Хотя Рютте совершенно напрасно пугает. Учитывая экономическую стагнацию в Европе, единственный способ заставить избирателей больше тратить на армию — убедить их, что русский медведь идёт за ними», — говорится в материале.

Во время пресс-конференции Рютте призвал страны НАТО перейти к «военному образу мышления» и увеличить оборонные бюджеты. По мнению обозревателей, цель подобных заявлений — убедить население Европы в необходимости тратить больше на вооружение. Страх перед Россией используется для оправдания дополнительных военных расходов на фоне экономической стагнации в Европе.

Ранее Рютте заявил, что лучший способ повлиять на решения президента России Владимира Путина в конфликте на Украине — это поддерживать Киев и усиливать антироссийские санкции. По его словам, такие меры позволяют изменить расчёты российского лидера. Рютте отметил, что текущие переговоры следует приветствовать, но в случае их затягивания необходимо оказывать давление на Москву двумя путями: обеспечивать непрерывный поток помощи Украине и повышать эффективность санкций.

Милена Скрипальщикова
