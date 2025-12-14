120-летняя великанша приехала на пенсию: Ночной спецконвой доставил главную ёлку Петербурга

На Дворцовой площади Петербурга начали украшать главную новогоднюю ель города. Об этом сообщили в городской администрации. Дерево высотой 30 метров доставили в центр ночью на огромном трале в сопровождении экипажей ГИБДД. Спецоперация по перевозке заняла более четырёх часов, передаёт телеканал «Санкт-Петербург».

На Дворцовой площади начали наряжать 30-метровую ель. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

Путь 120-летней ели начался в Копорском районе Ленобласти, где её несколько лет назад выбрали самой стройной и пушистой. Как пояснил лесничий Михаил Никитин, ключевым критерием была идеальная пирамидальная форма, необходимая для погрузки и установки. Глава местной администрации Дмитрий Кучинский отметил, что дерево росло в зоне отвода дороги и теперь может порадовать людей.

«Эта ель... может послужить людям своей красотой», — сказал Кучинский.

После доставки десятитонную красавицу установили на стальное основание, общий вес конструкции составил 36 тонн. Директор городского центра праздничного оформления Андрей Чистяков рассказал, что на границе регионов ёлку дополнительно подтянули стропами, чтобы она не задела провода. Огни на дереве зажгут уже 20 декабря.

В преддверии праздников особенно актуален выбор между искусственной и живой ёлкой. Как считает эколог, искусственная ёлка должна использоваться не менее 30 лет для компенсации своего воздействия на окружающую среду. Однако на деле её часто меняют каждые 3–5 лет, после чего она сотни лет разлагается на полигоне.