Регион
14 декабря, 09:28

В Башкирии автомобиль с двумя людьми вылетел с дороги и упал в реку

Обложка © МЧС Республики Башкортостан

В Бакалинском районе автомобиль с двумя людьми упал в реку Ик. Об этом сообщает МЧС Республики Башкортостан.

Инцидент произошёл недалеко от деревни Новый Тумутук, где автомобиль по неустановленным причинам съехал с дороги и упал в реку, не доехав до моста. Благодаря оперативной работе экстренных служб, помощь прибыла незамедлительно. В машине были мужчина 43 лет и женщина 39 лет. Они сами смогли выбраться из воды. Врачи их осмотрели, жизни пострадавших ничего не угрожает.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП в Нижнеингашском районе Красноярского края. Авария произошла утром на 1139-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь», когда водитель автомобиля «Ока», направлявшийся из Иркутской области в сторону Красноярска, потерял управление.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

