В Башкирии автомобиль с двумя людьми вылетел с дороги и упал в реку

Инцидент произошёл недалеко от деревни Новый Тумутук, где автомобиль по неустановленным причинам съехал с дороги и упал в реку, не доехав до моста. Благодаря оперативной работе экстренных служб, помощь прибыла незамедлительно. В машине были мужчина 43 лет и женщина 39 лет. Они сами смогли выбраться из воды. Врачи их осмотрели, жизни пострадавших ничего не угрожает.