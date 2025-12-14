В Петербурге стартовала акция «Дерево желаний» в преддверии Нового года

В Санкт-Петербурге началась традиционная новогодняя благотворительная акция «Дерево желаний». Старт ей дал губернатор Александр Беглов, сняв первые детские письма с ёлки в Смольном. Среди первых желаний — тренажёр для бокса, игрушечный танк и творческий набор. Беглов призвал петербуржцев стать добрыми волшебниками для детей.

В Петербурге стартовала акция «Дерево желаний» для детей. Видео © Телеканалы «Санкт-Петербург»

«Для нас очень важно быть хотя бы понемножку Дедом Морозом, который исполняет желания, поэтому я приглашаю всех прийти... и исполнить пожелания наших детишек», — сказал губернатор, передаёт телеканал «Санкт-Петербург».

К акции также присоединился спикер городского парламента Александр Бельский, взяв открытки из Мариинского дворца, чтобы подарить микроскоп, велосипед и гироскутер.

Ранее сообщалось, что в Москве объявили старт всероссийской акции «Ёлка желаний». Руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров отметил, что в этом году акция послужит инструментом для поддержки отечественных игр и игрушек — лауреатов конкурса «Родная игрушка». Кроме того, особый фокус сделан на создании комфортных и равных условий для всех, кто принимает участие в проекте.