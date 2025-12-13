Путин в Индии
13 декабря, 15:10

В Госдуме рассказали, как миллениалы, зумеры и альфа встретят Новый год

Обложка © freepik / gpointstudio

Миллениалы будут встречать Новый год в кругу семьи за просмотром классических фильмов, а поколение альфа предпочтёт концерты и ярмарки, уверен заместитель председателя комитета Госдумы по молодёжной политике Александр Толмачёв. По его мнению, миллениалы, как старшее из молодых поколений, выберут уютные домашние посиделки с «Иронией судьбы», «Операцией «Ы» или фильмами о Гарри Поттере.

Психолог объяснила, почему мужчинам вечно «ничего не надо» в подарок на праздник

Зумеров же, по словам парламентария, отличает интерес к созданию особенного пространства со сверстниками через домашние вечеринки и квесты, а также внимание к духовному наследию России. Что касается самого младшего поколения — альфа — им важны праздничные ритуалы.

«Для поколения альфа важно предвкушение праздника, ритуалы, которые хорошо смотрятся как офлайн, так и онлайн, например концерты, мастер-классы, праздничные ярмарки — пространства, где ярко, увлекательно и вместе с тем полезно», — отметил депутат ГД РФ в интервью «Газете.ru».

Зумеры раскатали губу перед Новым годом, но Дед Мороз вряд ли их порадует

