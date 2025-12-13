В Госдуме рассказали, как миллениалы, зумеры и альфа встретят Новый год

Миллениалы будут встречать Новый год в кругу семьи за просмотром классических фильмов, а поколение альфа предпочтёт концерты и ярмарки, уверен заместитель председателя комитета Госдумы по молодёжной политике Александр Толмачёв. По его мнению, миллениалы, как старшее из молодых поколений, выберут уютные домашние посиделки с «Иронией судьбы», «Операцией «Ы» или фильмами о Гарри Поттере.

Зумеров же, по словам парламентария, отличает интерес к созданию особенного пространства со сверстниками через домашние вечеринки и квесты, а также внимание к духовному наследию России. Что касается самого младшего поколения — альфа — им важны праздничные ритуалы.